UniCredit ha inaugurato a Torino il terzo anno accademico della UniCredit University Italy. “Ci piace chiamare l'università la palestra dove alleniamo i nostri talenti – commenta Ilaria Dalla Riva, Chief Administrative Officer di UniCredit in Italia – E’ un'educazione integrata, non può prescindere dalle competenze soft creano veramente un buon manager. Non ci può essere educazione finanziaria senza educazione alla persona”.