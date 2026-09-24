Università, Cartabia (Bocconi): "Il Talento va sostenuto, giovani credano in se stessi"

"Il talento va sostenuto, va innanzitutto identificato, perché quello che io vedo nei ragazzi è che tante volte non sono consapevoli dei loro talenti". Lo ha detto Marta Cartabia, Prorettrice all'Impegno Sociale e agli Affari Istituzionali dell'Università Bocconi, parlando del progetto MeMo - Merito e Mobilità Sociale, il programma di orientamento rivolto a studenti e studentesse con genitori non laureati durante il convegno per la giornata conclusiva di Merita, presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.