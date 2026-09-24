Università, Pellegrini (Collegio Superiore Bologna): "MeMo è elemento di punta del progetto Merita"

''Se devo pensare all'elemento di punta del progetto è sicuramente MeMo. È stata un'occasione imperdibile e siamo entusiasti di proseguire cercando di migliorarci, magari cercando anche di dare una connotazione specifica per ogni scuola quando faremo il territoriale nelle nostre sedi ''. Così Stefania Pellegrini, direttrice del Collegio Superiore dell'Università di Bologna, intervenendo sul progetto Merita, durante il convegno per la giornata conclusiva di Merita, presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sottolineando il valore del programma di orientamento rivolto a studenti e studentesse con genitori non laureati.