Università, Schiesaro (Università Normale): "Ampliamo bacino di utenti che partecipano a esperienza universitaria"

"Riaffermiamo il nostro impegno come istituzioni ad ampliare il bacino dei talenti, il bacino delle persone che fanno domanda e che vogliono partecipare all'esperienza universitaria". Lo ha detto Alessandro Schiesaro, direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, intervenendo al convegno per la giornata conclusiva di Merita, presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sul nuovo accordo nell'ambito del progetto MeMo - Merito e Mobilità Sociale. "Oggi è un momento importante perché questa esperienza, che va avanti da molti anni, si struttura per un tempo indeterminato in sostanza, accoglie un nuovo partner molto importante, l'Università Bocconi", ha aggiunto Schiesaro.