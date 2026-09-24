Università, Vitiello (Scuola Sant'Anna): "MeMo è un grande asset per scuola e istituzioni"

''La rete Merita e il progetto MeMo sul merito e la mobilità sociale sono un grande asset per la Scuola Sant'Anna e per tutte le altre istituzioni che vi partecipano''. Lo sottolinea Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, intervenendo sul progetto MeMo - Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla rete Merita, di cui la Scuola Sant'Anna è capofila. ''È un impegno collettivo, un impegno comune per promuovere anche in Italia delle politiche attive che favoriscono la mobilità sociale e il merito'', aggiunge Vitiello.