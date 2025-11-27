circle x black
Vaiti (Hpe Italia): "Sostenibilità e sicurezza per affrontare sfide energetiche e etiche"

Vaiti (Hpe Italia):
27 novembre 2025 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sostenibilità e sicurezza sono tra le sfide che pone l'Ia. Lo spiega Carlo Vaiti, distingueshed technologist Hpe Italia, intervenendo al convegno ‘Ai: intelligenza umana, supporto artificiale’, in corso oggi a Palazzo dell’Informazione a Roma. "Il consumo energetico dei data center negli ultimi anni è cresciuto del 30-40% e se andiamo avanti con questa esplosione di dati arriveremo al punto in cui non avremo più energia per alimentare questi data center. Qui entra in campo l'innovazione", dice.

Per esempio, combinando l'High Performance Computing e simulazione quantistica, portando i due sistemi a lavorare insieme, oppure "abbiamo introdotto da 2-3 anni nuove tecnologie con data center raffreddati a liquido che oggi permettono di sviluppare Ia con un 50% di risorse in meno in termini di energia e di emissioni di carbonio".

Poi c'è un'altra sfida da tenere presente. "Insegniamo ai programmatori e agli sviluppatori a sviluppare in maniera etica, tenendo sempre presente quelli che sono i principi etici, dalla trasparenza all'inclusività, dalla resilienza alla data privacy", sottolinea Vaiti.

