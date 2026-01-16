circle x black
Vicenzaoro 2026, sindaco Possamai: "Momento più internazionale per la città"

Il primo cittadino di Vicenza all’inaugurazione della kermesse: "Cresce di anno in anno, forte segnale di fiducia e speranza"

Giacomo Possamai
Giacomo Possamai
16 gennaio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
"Questa fiera è il momento più internazionale per la città e per la provincia di Vicenza e la cosa più bella è che essa cresce di anno in anno, un grandissimo segnale di fiducia e di speranza. Vicenzaoro fa parte della storia della città e da quando è nata Ieg, e quindi con la fusione di Fiera di Vicenza con Rimini Fiera, è diventata ancor più la grande vetrina internazionale del settore". Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, all’inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la kermesse che chiama a raccolta nella città italiana simbolo dell'oreficeria le eccellenze del gioiello da tutto il mondo.

“Le aspettative sul futuro sono molto alte. A breve arriveremo ad avere il nuovo grande padiglione, per il quale sono in corso i lavori, che ha visto un investimento di 60 milioni di euro e che cambierà completamente il volto del quartiere fieristico, consentendo così di aumentare le presenze in fiera - spiega Possamai - Un altro segno di quanto si continui ad investire e di quanto la città continui a credere nel settore orafo”.

