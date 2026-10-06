Viganò (Rete Clima): "Aumentare naturalità e continuità ecologica nelle città"

“Rigenerare il pianeta non è più un’opzione rimandabile". Il messaggio arriva forte e chiaro durante la prima giornata del Salone della CSR, in corso all'Università Bocconi di Milano, che tra le sfide attuali punta i riflettori sulla crisi climatica, "un impegno su cui ciascuno deve fare la propria parte". Nei tanti interventi (tra panel, seminari e workshop) al Salone si fa spesso riferimento ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente e alla biodiversità e c'è tutta l'attenzione dei giovani. Come nel workshop coordinato da Paolo Viganò, fondatore di Rete Clima. "Fa piacere vedere che ci sia tanto interesse da parte dei giovani, i nuovi cittadini del futuro che lavoreranno insieme e dopo di noi. Bisogna sicuramente lavorare a due livelli: il mondo delle imprese e quello dei cittadini, ciascuno deve fare la propria parte", dice all'Adnkronos Viganò.

Il ruolo del cittadino è quello del consumatore, spetta a lui "la domanda di beni, quindi ciò che verrà prodotto in futuro e avere una scelta d'acquisto consapevole è la strategia migliore; per quanto riguarda le aziende, sulla base di della domanda di mercato che negli ultimi anni, per fortuna, si sta modificando a favore di prodotti di minore impatto, devono lavorare in chiave proattiva, altrimenti ne va della loro business continuity", spiega Viganò insistendo sul fatto che "oggi tutti devono fare la propria parte: imprese, cittadini e la politica come attore attivo nella transizione".

Ci sono poi i territori, gli spazi dove si vive. "Le città sono ormai contesti di alta antropizzazione, serve rigenerare gli spazi con azioni come quelle chiamate Nature-based Solutions (Nbs) per aumentare la naturalità e creare una continuità ecologica rispetto a ciò che è fuori dai centri urbani. Un esempio sono i Raggi Verdi di Milano, l'importante tentativo di portare la natura in città. Ci sono tre temi che vanno considerati: qualità dell'aria, l'isola di calore e la vivibilità delle città, il verde riesce a soddisfare tutte e tre queste urgenze" che a fronte delle crisi climatica meritano attenzione.