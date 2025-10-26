Volpetti (Pmi): "Con Seletti è stato un connubio naturale"

"Realizzare un futuro smoke-free richiede un livello di innovazione molto importante. L'innovazione parte dalla creatività e dalla curiosità. Quando ci siamo incontrati con Stefano Seletti abbiamo trovato lo stesso livello di curiosità, la stessa maniera di guardare a un problema o a un'opportunità da una prospettiva totalmente differente, è stato un connubio naturale". Sono le parole di Stefano Volpetti, chief consumer officer e presidente dei prodotti Smoke-free di Philip Morris International (Pmi), all'evento 'Sensorium Worlds' al Pirelli Hangar Bicocca di Milano.