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Webuild, S&P conferma la fiducia, rating BB+ con outlook stabile

Webuild - Ufficio stampa
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24 settembre 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
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Arriva da S&P Global Ratings una conferma della solidità del profilo di credito di Webuild. L'agenzia ha concluso la revisione annuale sul Gruppo e ha confermato il rating BB+ con outlook stabile. Il giudizio è costruito sui più recenti dati di performance e tiene conto dell'evoluzione del contesto di mercato.

Nella sua analisi, S&P giudica adeguata la liquidità del Gruppo, mentre il rischio Paese è classificato come basso, a riflesso della qualità dei mercati in cui Webuild opera. L'outlook stabile indica che l'agenzia non prevede variazioni del rating nel medio periodo.

Il giudizio dell'agenzia poggia su un Gruppo che mantiene i propri risultati ai massimi storici. Nel primo semestre del 2026 i ricavi si sono attestati a 6,7 miliardi di euro, in linea con i livelli record del 2025, e oltre il 60% è stato generato all'estero. La dimensione internazionale resta la leva principale della crescita: Webuild continua a monitorare con attenzione le opportunità su mercati strategici come Europa, Australia, Nord America e Medio Oriente, dove gode di un forte posizionamento competitivo. Nello stesso periodo la raccolta di nuovi ordini ha raggiunto 7,7 miliardi di euro. Restano confermati gli obiettivi per l'intero esercizio, con ricavi oltre 13,6 miliardi ed EBITDA oltre 1,2 miliardi.

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rating BB+ outlook stabile ricavi record crescita internazionale
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