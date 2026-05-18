circle x black
Cerca nel sito
 

Welfare, Fava (Inps): "Giovani, donne e senior leve che sosterranno Paese"

Capri Talks - (Foto Adnkronos)
Capri Talks - (Foto Adnkronos)
18 maggio 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono tre le leve che sosteranno il futuro del nostro Paese: giovani, donne e senior. Noi come Inps abbiamo messo in atto già da tempo parecchie misure concrete e fruibili quali ad esempio per i giovani la nuova app, il portale giovani, l'educazione previdenziale per fare maturare in loro la consapevolezza di costruire insieme in maniera strutturale e stabile il loro futuro. Per le donne il portale genitorialità. E per i senior stiamo andando verso anche le 'senior housing' e quindi cercare di rendere una vita più agevole ai nostri anziani. Queste sono misure che abbiamo già messo in campo, altre le metteremo nei prossimi anni". Così, con Adnkronos, il presidente di Inps, Gabriele Fava, a margine dei Capri Talks promossi da Spin Factor nell'Isola campana.

CTA

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Welfare Futura del Paese Giovani Donne Senior
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 6: riflettori puntati su Cate Blanchett: videonews dall'inviata
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi
Trump-Xi Jinping, la stretta di mano è una sfida - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza