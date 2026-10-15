Welfare, Gioannini (Reale Group): "Modello integra benessere, sostenibilità e crescita con persone al centro"﻿

“La certificazione Italian Welfare Excellence rappresenta per Reale Mutua il riconoscimento di un percorso che affonda le proprie radici nella nostra identità mutualistica e nella volontà di generare valore condiviso per persone e comunità". Lo afferma Anna Gioannini, Group Corporate Wellbeing director di Reale Group. Reale Mutua è tra le tre aziende italiane premiate con l’Italian Welfare Excellence al Global Welfare Summit 2026.

"Per noi - sottolinea - il welfare non è un insieme di iniziative, ma un modello che integra benessere, sostenibilità e crescita, mettendo concretamente le persone al centro. Questo riconoscimento conferma la coerenza tra i nostri valori e le azioni che portiamo avanti ogni giorno, rafforzando la fiducia dei nostri stakeholder e il senso di appartenenza delle nostre persone".