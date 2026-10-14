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Welfare, Lombardi (Fondo italiano d'investimento): "Selezioniamo imprese che aiutiamo a crescere"

Domenico Lombardi - (Adnkronos)
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14 ottobre 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
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"Quello che stiamo facendo come Fondo italiano d'investimento è innanzitutto di selezionare con estremo rigore le imprese che aiutiamo a crescere. Noi le selezioniamo solo laddove siano in grado di generare valore industriale, crescita dell'occupazione e maggiore qualificazione della forza lavoro, perché noi riteniamo che nel medio periodo la generazione di valore industriale sia assolutamente sinergica rispetto alla generazione di parametri economico finanziari che richiedono i nostri investitori". Lo dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Domenico Lombardi, amministratore delegato e direttore generale Fondo italiano d'investimento, in occasione della terza edizione del Global Welfare Summit 2026.

"Il mese scorso - sottolinea - il Fondo italiano ha istituito il nuovo fondo filiere strategiche che ha una concezione nuova perché interverrà esclusivamente su alcune selezionate filiere che sono appunto strategiche per l'economia del Paese. Quindi noi andremo a investire su queste filiere, favorendo la crescita delle imprese, aumentandone la dimensione, promuovendone lo sviluppo e anche accrescendo la resilienza dell'intera filiera".

"In questo modo noi generiamo come Fondo italiano un doppio dividendo, un dividendo di mercato per i nostri investitori, ma anche un dividendo di sistema, quindi esternalità positive per la filiera e per il Paese in generale", conclude.

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Welfare Fondo italiano d'investimento crescita occupazione valore industriale
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