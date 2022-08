Elezioni politiche 2022, verso sfida Di Maio-Carfagna a Napoli

Il ministro degli Esteri è il nome individuato dalla coalizione di centrosinistra come candidato alla Camera

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è il nome individuato dalla coalizione di centrosinistra come candidato alla Camera nel collegio uninominale Campania 1-02 Napoli Fuorigrotta. Il collegio, corrispondente a parte della città di Napoli e che comprende, tra gli altri, i quartieri Fuorigrotta, Bagnoli, Posillipo, Chiaia e parte del Centro storico, è lo stesso nel quale Italia Viva e Azione hanno candidato Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Si profila così, se la candidatura di Di Maio dovesse essere confermata al momento della consegna delle liste, una sfida diretta tra ministri del Governo guidato da Mario Draghi, ancora in carica per gli affari correnti. Nello stesso collegio uninominale il centrodestra candida Mariarosaria Rossi, in quota "Noi moderati", mentre il Movimento 5 Stelle dovrebbe candidare l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa.