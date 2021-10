Elezioni Roma, Meloni: "Da sinistra campagna indegna"

"E' stata una campagna elettorale abbastanza indegna, la sinistra ha dato il peggio di sé". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si esprime così a margine del comizio del centrodestra a sostegno del candidato al Campidoglio Enrico Michetti. "La sinistra ha dato il peggio di sé per evitare che si parlasse di chi perde il posto di lavoro, di aziende che chiudono, dell'insicurezza che dilaga, degli 80mila clandestini entrati dall'inizio dell'anno, del degrado delle città governate dalla sinistra. Si è spostato il tema, dipingendo l'avversario come impresentabile. Confido i cittadini siano più intelligenti di come li fa la sinistra e che rispondano con il voto di domenica e lunedì", dice Meloni.

''E' impossibile essere più impresentabile di questa sinistra. Io non mi faccio fare e non accetto lezioni di morale da quelli che esaltavano Cesare Battisti, intestavano le aule Carlo Giuliani e difendevano Mimmo Lucano che si intascava i soldi per gli immigrati'', aggiunge.

'La partita è ancora aperta, non solo qui a Roma. La sinistra non ci fa paura, loro sono spaventati, dai che cresciamo sempre di più'', afferma, prima di soffermarsi sulla figura di Michetti. ''Noi siamo il mostro, ci dipingono così. Hanno vinto la campagna elettorale, ma non hanno vinto le elezioni. Spero, proprio perchè il popolo non è stupido, che da questa città, e non solo, arrivi una risposta chiara. Michetti è sempre rimasto calmo, concentrato, non ha risposto alle provocazioni'', nemmeno davanti alle ''minacce di morte di oggi con tanto di stella delle Br... Michetti ha continuato a fare la sua campagna elettorale, è una persona capace, concreta e buona. Una persona capace di fare il suo lavoro''.