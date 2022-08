Elezioni Sicilia 2022, Fi propone tre nomi e Fdi converge su Schifani

Via libera da parte di Fdi a Renato Schifani, ex presidente del Senato, e attuale senatore azzurro per la candidatura alla regione Sicilia. Sul tavolo di Giorgia Meloni dopo il no espresso a Stefania Prestigiacomo, sono arrivati in mattinata tre nomi proposti da Berlusconi, tra cui quello di Schifani, quello di Gianfranco Micciché e quello di un esterno.

"Non essendo riusciti a far convergere tutta la coalizione sul presidente uscente Musumeci - spiega all'AdnKronos Ignazio La Russa - Giorgia Meloni ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra una rosa a tre. Schifani "in qualità di ex Presidente del Senato, ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti, per amore della coalizione".

"Per Giorgia Meloni - puntualizza La Russa - la scelta migliore sarebbe stata il presidente uscente Musumeci, ma per amore di coalizione ci pieghiamo alla tesi che non può essere lui e abbiamo scelto, fra i nomi proposti, quello con maggiore valenza istituzionale e che è al di sopra delle beghe di partito. Adesso, per noi, non c'è più tempo da perdere - conclude - e dopo questo sforzo non mi pare si possa chiedere altro a FdI".