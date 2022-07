Eugenio Scalfari, dalle 16 la camera ardente

La camera ardente per Eugenio Scalfari, morto ieri a 98 anni, sarà aperta oggi in Campidoglio, a Roma, dalle 16 alle 19. La cerimonia di commemorazione del fondatore di Repubblica si svolgerà domani alle 10.30 nella Sala della Protomoteca.

"Sono addolorato per la scomparsa di Eugenio Scalfari, fondatore del quotidiano La Repubblica. In queste ore dolorose, sono vicino alla sua famiglia, ai suoi cari, e a tutti coloro che l'hanno conosciuto e che hanno lavorato con lui. E' stato per me un amico fedele". Così Papa Francesco ricorda Eugenio Scalfari.