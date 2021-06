Euro 2020, si gioca dopo malore Eriksen: Danimarca-Finlandia 0-1

La Finlandia vince 1-0 la sfida del Parken Stadium di Copenaghen contro la Danimarca padrona di casa. Il match valido per il gruppo B degli Europei è stato interrotto per quasi due ore dopo il malore del centrocampista danese Christian Eriksen soccorso dai medici che gli hanno praticato un massaggio cardiaco sul finale del primo tempo. A decidere la gara in favore degli scandinavi la rete di testa dell'attaccante dell'Union Berlin, Pohjanpalo al 60'. Quattordici minuti più tardi la Danimarca ha fallito un rigore su un tiro Hojbjerg parato da Hardecky.