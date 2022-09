Europei basket 2022, Italia-Grecia 81-85

Dopo la vittoria di ieri sera all'esordio contro l'Estonia, l'Italia incappa nel primo ko dei campionati Europei. Al Forum di Assago gli azzurri di Pozzecco si arrendono a 81 contro la Grecia, che porta a casa 85 punti, in un match della seconda giornata del gruppo C. Tra gli ellenici grandi prove della stella Nba Antetokounmpo e di Dorsey, autori rispettivamente di 25 e 23 punti. Tra gli azzurri il migliore è Fontecchio top scorer della serata a quota 26. L'Italia tornerà in campo lunedì alle 21 contro l'Ucraina.