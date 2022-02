F1 2022, Hamilton riparte: "Mai parlato di ritiro"

Lewis Hamilton è pronto a scendere in pista del Mondiale 2022 di Formula 1 per riprendersi il titolo dopo la delusione dello scorso anno. L'inglese, battuto al fotofinish da Max Verstappen nel Mondiale 2021, smentisce le voci di ritiro. "Non ho mai detto che mi sarei fermato", ha detto il 37enne Hamilton al lancio della Mercedes W13, la nuova monoposto del team, aggiungendo che è stato un "privilegio" lavorare con la squadra. "Ovviamente è stato un momento difficile per me, dovevo fare un passo indietro e concentrarmi sull'essere presente con la mia famiglia intorno a me", ha detto facendo riferimento al silenzio e alla pausa di riflessione dopo l'ultima gara 2021.

La Mercedes cercherà di vincere il nono campionato costruttori consecutivo. La prossima stagione, tuttavia, sarà caratterizzata da nuove regole volte che dovrebbero rendere il circus più equilibrato. "Speriamo di andare a caccia di un altro titolo", ha detto il team principal Toto Wolff. La Mercedes ha presentato la monoposto a Silverstone con un ritorno al tradizionale colore argento dopo aver adottato il nero nelle ultime due stagioni.