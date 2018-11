Voragine in strada a Napoli, via 40 famiglie

(Fotogramma)

Circa 40 famiglie sono state sgomberate dopo l'apertura di una voragine in strada in via Ventaglieri a Napoli, nel quartiere Montesanto. La voragine si è aperta la scorsa notte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale della Protezione civile del Comune di Napoli. Questa mattina la decisione di allontanare in via precauzionale le famiglie dalle proprie abitazioni in attesa dell'esito dei controlli sugli stabili interessati. Ancora in corso di accertamento le cause dell'apertura della voragine.