In piazza San Pietro arriva l'albero di Natale

(Foto di Andrea Maroé)

L'abete di Natale da oggi svetta in piazza San Pietro. Arrivato alle prime luci dell'alba dopo un viaggio di seicento chilometri, l'abete natalizio, scaricato e disimballato sotto l’attenta supervisione del tecnico Andrea Maroé - della Gian Trees Foundation ONLUS ETS - esperto di ‘superalberi’ incaricato dall’Associazione EVENTI - promotrice dell’iniziativa insieme alla Diocesi di Concordia-Pordenone - svetterà con i suoi 23 metri di altezza accanto all'obelisco di San Pietro fino al 13 gennaio prossimo. (Video)

Allestito in mattinata, il grosso abete rosso, proveniente dal territorio di Pordenone e donato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, è alto 23 metri, diametro di 50 cm, peso di circa 4.5 tonnellate.

"Una volta disancorato dal pianale del rimorchio su cui ha viaggiato - spiega l’Associazione Eventi - l’abete è stato sollevato, quindi sono state sciolte tutte le legature della rete ed è stato rimosso il doppio strato di geotessuto protettivo in cui era avvolto. Ora è pronto per essere addobbato dallo staff del Servizio Giardini, diretto dal 'Giardiniere del Papa' Rafael Ignacio Tornini, primo geometra presso la direzione dei servizi tecnici del Governatorato del Vaticano". La cerimonia di illuminazione dell'albero di Natale in piazza San Pietro si svolgerà il prossimo 7 dicembre.