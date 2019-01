La truffa del finto incidente, ecco come funziona

Finto avvocato raggirava anziane signore. Sono decine le truffe messe a segno da un uomo, di origini napoletane che agiva in tutta Italia, spacciandosi appunto per un avvocato o un maresciallo dei carabinieri, riuscendo a farsi consegnare migliaia di euro in contanti o in oggetti d'oro. L'uomo, come ricostruito nel video diffuso dalla polizia, chiamava le vittime dicendo loro che un familiare era stato posto in stato di fermo per aver provocato un incidente stradale e che per "risolvere" la situazione servivano subito 5mila euro. La sua truffaldina attività è comunque finita grazie alle indagini della polizia di Ragusa che hanno portato al suo arresto.