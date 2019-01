Fugge da aereo che lo rimpatria, caos a Malpensa

(Fotogramma)

Caos all'aeroporto di Malpensa. Dalle prime informazioni, un cittadino di origine senegalese che stava salendo sull'aereo che doveva rimpatriarlo è scappato al controllo delle forze dell'ordine ed è ricercato in tutto lo scalo. L'uomo è salito a bordo, direzione Dakar, ma sarebbe riuscito a uscire dall'altro ingresso aggirando i controlli della polizia presente. La fuga sta causando più di qualche disagio ai passeggeri presenti nello scalo in provincia di Varese.

L'allarme è scattato intorno alle 19.30 e il sospetto è che il cittadino straniero si sia rifugiato all'interno del grande scalo. Una volta raggiunta la pista, dopo aver distratto una hostess, si è messo a correre e ha fatto perdere le sue tracce. Immediatamente gli uomini di Enac, Enav e la polizia hanno ritenuto di intervenire sui voli: quelli in arrivo sono stati dirottati, alcuni in partenza invece sono stati 'congelati' in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.