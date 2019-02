Legittima difesa, figlia Peveri: "Difficile credere ancora in giustizia"

(FOTOGRAMMA)

di Sara Di Sciullo

"Sapevamo che tutto questo sarebbe potuto succedere, ma non ce l'aspettavamo". Lo afferma all'AdnKronos Martina Peveri, la figlia 25enne di Angelo Peveri, l'imprenditore che il 6 ottobre 2011 sparò con un fucile a una banda di ladri sorpresi a rubare nel suo cantiere di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) ferendone uno e che è stato condannato in via definitiva a 4 anni e sei mesi per tentato omicidio. A questo punto "è difficile avere fiducia nella giustizia, ma è giusto crederci", sottolinea.

La figlia ripercorre la vicenda giudiziaria lunga otto anni: "In primo grado a Piacenza il pm aveva chiesto una pena a tre anni e sei mesi per mio padre e a due anni e due mesi il dipendente, ma il giudice ha ritenuto che quattro anni e sei mesi per mio padre e quattro anni e due mesi per il suo dipendente fossero le pene più adeguate. Poi a Bologna la sentenza di secondo grado ha confermato la pena".



IL RICORSO - "Abbiamo fatto ricorso in Cassazione e il procuratore generale aveva chiesto il rinvio del processo al secondo grado di giudizio in un'altra sezione, ma i giudici non ne hanno tenuto minimamente conto confermando la sentenza definitiva" continua Martina Peveri. Ora la famiglia attende le motivazioni della sentenza. "Aspettiamo e vedremo come muoverci", continua la figlia dell'imprenditore.

"E' difficile avere fiducia nella giustizia, ma è giusto crederci", continua. Nel frattempo i ladri hanno patteggiato una pena di 10 mesi. "Ci stupisce" sottolinea Martina Peveri, dicendosi però ancora "più stupita" del fatto che, nel processo a suo padre, la richiesta del procuratore generale della Cassazione non sia stata ascoltata.