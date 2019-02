Morti in montagna 2 escursionisti

(Fotogramma)

Due morti in montagna in due diversi incidenti. La stazione di Pordenone del Soccorso alpino e speleologico ha recuperato i corpi senza vita questo pomeriggio sulla linea di cresta del gruppo del Piancavallo. L'allarme in stazione è arrivato intorno alle 13 tramite NUE112 che segnalava una caduta in Val Sughet, sull'Alta via dei Rondoi, un sentiero attrezzato che attraversa le cinque cime del Piancavallo.

Lì un uomo di San Giorgio di Nogaro è precipitato davanti agli occhi dei compagni di escursione cadendo per duecento metri. Il gruppo era salito sulla Cima dei Furlani e stava scendendo verso la Forcella dei Furlani quando su un tratto in traverso a quota 2000 l'uomo ha perso aderenza precipitando. L'elicottero della centrale operativa di Udine ha condotto sul posto il medico e il tecnico di elisoccorso che hanno constatato il decesso dell'escursionista.

Durante la perlustrazione in elicottero il personale a bordo ha contestualmente avvistato un altro corpo senza vita sulla stessa cresta, a quota 1800 circa. Si tratta di un uomo di Porcia (Pn), che era in traversata da solo, poco più avanti rispetto al punto in cui è avvenuto il primo incidente. Entrambi gli escursionisti, così come i tecnici dell'elisoccorso, sono stati recuperati con l'elicottero della Protezione Civile. Entrambi erano attrezzati e indossavano i ramponi.