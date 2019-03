Si blocca scala mobile, paura a metro Barberini

(Fotogramma)

Paura nella stazione della metro di Barberini, a Roma, per una scala mobile in blocco. L'ultimo gradino si è rotto e alzato, fortunatamente non si registra nessun ferito. La fermata al momento è stata chiusa.

L'incidente riporta alla mente quanto accaduto nella stazione della metropolitana di Repubblica a ottobre scorso quando la scala mobile crollò e alcuni tifosi del Cska in trasferta per la Champions League rimasero gravemente feriti.