Xi a Orlando: "Contento di potere visitare Palermo"

Leoluca Orlando saluta Xi Jinping

"Sono molto contento di essere in Sicilia. Palermo dall'alto ha una splendida posizione. Sono felice di potere visitare questa città". Con queste parole, dette in cinese, il Presidente della Cina, Xi Jinping, ha salutato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che lo ha accolto all'aeroporto 'Falcone e Borsellino'. Anche la moglie del presidente, la first lady, ha detto di essere felice di essere a Palermo e "di potere visitare la città". "Per fortuna c'è bel tempo...", ha aggiunto la consorte di Xi. Poco prima Orlando gli aveva detto in inglese: "Benvenuto a Palermo, porta mediterranea dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia".