Action: "Se ci intestano contratto felici di pagare"

Foto Adnkronos

"Se ci intestano il contratto noi siamo ben felici di pagare". E' quanto ha detto all'AdnKronos Andrea Alzetta, di Action, all'indomani delle polemiche e delle parole del ministro dell'interno Matteo Salvini per il gesto del Cardinale Konrad Krajewski di riattaccare la corrente elettrica nel palazzo occupato a Roma. Nello stabile vivono 450 persone, delle quali 180 famiglie e 98 minori. Per il 30 per cento si tratta di italiani. "Salvini la 'butta in caciara' - sottolinea Alzetta - Anche la proprietà del palazzo ha una responsabilità sociale: se lascia un bene degradare fa un danno alla collettività". "Il cardinale ha fatto veramente un gesto importante. Di fronte a leggi ingiuste bisogna avere il coraggio di disobbedire e di stare dalla parte dei più deboli. Parliamo di disobbedienza rispetto a leggi ingiuste, ma di obbedienza da un lato al Vangelo e dall'altra alla Costituzione. La politica dovrebbe sporcarsi le mani come ha fatto il cardinale". Riguardo poi alle attività sociali e culturali che si svolgono nel palazzo occupato, Alzetta ha sottolineato: "Va riconosciuto un percorso tra Comune e Regione che regolarizzi questa esperienza di rigenerazione urbana". Alzetta ha ribadito, come era emerso ieri, che tra le ipotesi delle quali si discuterà nell'assemblea degli occupanti prevista per oggi pomeriggio c'è anche quella di autodenunciarsi in solidarietà al cardinale.

SALVINI - "Sostenere l'illegalità non è mai un buon segnale" ha commentato Salvini, aggiungendo che "ci sono tanti italiani che sono in difficoltà, ma le case non le occupano e le bollette le pagano. Se poi in Vaticano vogliono pagare le bollette agli italiani...".

SUOR ADRIANA - "Di fronte a un problema di salute e di vita delle persone, una risposta del genere non me l'aspettavo" commenta all'Adnkronos suor Adriana Domenici, la missionaria laica che si è battuta per il ripristino dell'elettricità nel palazzo occupato. "Mi aspettavo ben altro, mi aspettavo un intervento suo, anche personale, all'interno di questo posto". Secondo suor Adriana, Salvini dovrebbe venire a vedere con i suoi occhi la situazione nel palazzo occupato: "Magari! Farebbe un'azione giusta anche per vedere come funziona l'occupazione, chi sono le persone all'interno, la loro storia, la loro vita". Per la missionaria laica "le istituzioni devono rispondere a un problema così grave e diffuso. L'occupazione è diventata quasi una norma perché non c'è più possibilità di sopravvivenza - sottolinea - Se non fosse per la chiesa questa gente dove starebbe? Dove sarebbe se non ci fossero le mense, le offerte di vestiario?".

AZIENDA SUI RISCHI - "In condizioni di assenza di tensione elettrica, se si trattasse soltanto di riattivare un contatore anche un non tecnico potrebbe farlo, non correndo pericoli per la propria vita. Discorso diverso invece sarebbe se si agisse "sotto tensione" per ricollegare i fili al contatore, in quel caso ci sarebbero seri rischi e solo un esperto potrebbe lavorare in totale sicurezza". Questo il parere del titolare di un'azienda romana che si occupa di installazione di impianti elettrici, ascoltato dall'Adnkronos, sull'episodio che ha visto il cardinale elemosiniere, Konrad Krajewski, improvvisarsi elettricista per riattivare la corrente in un palazzo occupato, in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma, dove le oltre 400 persone, presenti nello stabile, erano senza corrente dal 6 maggio.