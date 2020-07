Roma, donna investita da tram

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' stata trasportata al Policlinico Umberto I la donna romena di 45 anni finita, poco dopo le 20, sotto il tram della linea 19 in via Parlatore a Roma. Sarebbe gravemente ferita a una gamba, è in prognosi riservata. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del Gruppo Casilino e Prenestino. Il conducente verrà sottoposto agli esami tossicologici di rito. Da una prima ricostruzione sembra che la donna abbia attraversato all'improvviso al di fuori delle strisce pedonali e che sia stata urtata dal tram. La donna a quel punto sarebbe caduta finendo sotto le rotaie. Ulteriori indagini sono in corso. Le linee dei tram 19 e 5 sono state interrotte nei due sensi di marcia. Attive navette sostitutive delle due linee.