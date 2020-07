Al Duomo di Firenze l'ultimo saluto a Zeffirelli

E' stato accolto dagli applausi in piazza Duomo l'arrivo del corteo funebre con il feretro di Franco Zeffirelli che da Palazzo Vecchio ha raggiunto il Duomo. Il feretro è stato scortato a piedi dai vigili urbani e dai carabinieri in alta uniforme e dal gonfalone della città di Firenze. Tra le personalità arrivata per assistere al funerale, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nei governi Berlusconi, Gianni Letta, le gemelle Alice ed Ellen Kessler, il sindaco di Firenze Dario Nardella, e il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani.