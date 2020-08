Va a caccia, trovato morto con colpo alla testa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un 67enne di Gragnano (Napoli) è stato trovato morto con una ferita da colpo di arma da fuoco alla testa nelle campagne non lontano dalla frazione Castello, dove risiedeva. L'uomo era uscito all'alba per una battuta di caccia. Non vedendolo tornare, la moglie ha dato l'allarme. Il corpo è stato trovato dai carabinieri della stazione di Gragnano. Al momento non si esclude l'ipotesi dell'incidente. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma per l'esecuzione dell'autopsia.