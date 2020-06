Roberta Ragusa, l'omaggio della figlia in un tattoo

(Fotogramma)

Un tatuaggio sul costato con il nome della mamma, simbolo di un amore che durerà per sempre. Questo l'omaggio a Roberta Ragusa della figlia Alessia Logli, oggi 18enne e poco più che una bambina al momento della scomparsa della madre, nel 2012.

"Una mamma - ha scritto Alessia su Instagram pubblicando la foto del tatuaggio - ti insegna a vivere; a rialzarti quando cadi; a lottare con tutte le tue forze in ciò in cui credi. Ma soprattutto una mamma ti ama incondizionatamente, un amore che dura per sempre, un po' come l’inchiostro di un tatuaggio impresso sulla pelle. A te, mamma, che eri, sei e sarai sempre parte di me", la dedica conclusiva del post che in tanti hanno voluto commentare affettuosamente fra cuoricini, incoraggiamenti e pensieri rivolti a Roberta.