"Mamma nigeriana piangeva la figlia, ho sentito frasi choc"

Cinque punti per raccontare quel giorno. "Per me stessa. Faccio questo post unicamente per me stessa" scrive il consigliere comunale di minoranza di Sondrio e maestra in una scuola primaria Francesca Gugiatti sulla sua bacheca Facebook, raccontando "ciò che ho sentito" al pronto soccorso di Sondrio. "Delle chiacchiere delle persone che giudicano, criticano e offendono senza sapere poco mi interessa" scrive nel post. Davanti alle urla strazianti della madre, la figlia di cinque mesi era morta, qualcuno tra i presenti si sarebbe lamentato per il chiasso e la confusione, insultando la donna d'origine nigeriana con il termine ''scimmia'' e affermando che la perdita di un figlio non sarebbe poi così importante per gli africani perché "tanto ne sfornano uno all'anno".

1. "Ciò che ho sentito non è stato detto davanti a personale medico/ospedaliero. Non ciò che ho riportato (e sentito) io, almeno. Si trattava di persone che aspettavano insieme a me per essere visitate/dimesse. Di conseguenza, da quel che mi risulta, è logico che il personale sanitario smentisca che ci siano stati commenti del genere. Ovvio. Non era presente";

2. "Non ho mai dicasi mai affermato che Sondrio, la mia amata Sondrio, sia una città razzista. Ho semplicemente segnalato e condannato l'episodio e le singole persone che hanno fatto determinate affermazioni";

3. "Non ho mai voluto strumentalizzare l'accaduto. Perfino durante il mio intervento tenutosi in Piazza Campello a Sondrio ho affermato che non c'entra nulla la politica, la destra, la sinistra. C'entra l'umanità. Solo e soltanto l'umanità. Io ho parlato da cittadina, comune cittadina. Non da consigliera comunale, né tantomeno da ipotetica politica quale non sono";

4. "Non pensavo minimante che tutto ciò potesse avere un'incidenza mediatica così forte e vasta. Una parte di me ha avuto paura (e ce l'ha ancora), un'altra in compenso riesce a vedere, con grande lucidità, quanto sia importante segnalare e condannare episodi del genere, mettendoci la faccia. Non ho parlato in nome del mio essere maestra. Nemmeno in quanto 'Sardina' e nemmeno da una di 'sinistra'. Ho parlato in nome di una comune cittadina sensibile che quando vede/sente determinate cose non tace";

5. "Grazie a tutte le splendide persone che mi stanno supportando, amando e difendendo fuori e dentro i 'confini' valtellinesi. Mi state mostrando il bello e l'essenza dell'essere umano. Perché io, al valore degli esseri umani, non ho mai smesso di crederci. Per tutti gli altri... 'La gente mormora. Falla tacere praticando l'allegria".