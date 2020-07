Rifiuti, Raggi tira dritto: "Roma capitale ha indicato sito discarica"

(Foto Adnkronos)

"C’è stato un accordo tra Roma e la Regione all’interno del Piano dei rifiuti regionale che sta facendo l’iter nelle commissioni e arriverà presto in consiglio regionale. Nell’ambito di questo Piano, Roma capitale farà la sua parte. Il Piano prevede nuove discariche all’interno del territorio regionale tanto più che quella di Colleferro chiuderà a breve. Roma capitale ha indicato quello che dovrà essere il sito’’. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio, rispondendo ad una domanda sulla situazione dei rifiuti a Roma e sull'indicazione del sito per la discarica che in queste ore coinvolge Monte Carnevale nella Valle Galeria.

‘’Roma capitale - ha aggiunto la sindaca - sta lavorando al recupero dei rifiuti e sulla flotta dei mezzi, considerando che è ridotta e con mezzi vetusti. Nel mese di dicembre ne sono già arrivati una ventina. A partire da marzo dovrebbero arrivare 15 mezzi al mese fino a giugno. Stiamo attivando altri appalti per comprare i mezzi piccoli’’.