Coronavirus, Burioni: "Ecco ricetta per gel disinfettante fai da te"

(Fotogramma)

"I gel disinfettanti sembrano introvabili nelle farmacie e nei supermercati e allora ecco una semplice ricetta, diffusa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per farselo in casa". Il virologo Roberto Burioni, dal sito medicalfacts.it, propone una ricetta per la produzione di un disinfettante per le mani, "veicolo di contagio molto rilevante. Bisogna lavarsele spesso e bene, per evitare il contagio dal coronavirus e anche dall’influenza. Per questo non servono saponi particolari, basta solo acqua e 60 secondi di tempo".

"Per prepararvelo avete bisogno di un recipiente ben pulito graduato (con pazienza potete pure usare delle siringhe) e dei seguenti prodotti: Alcol per liquori, quello che trovate al supermercato e che usate per fare il limoncello o il nocino. Acqua ossigenata 3%(o 10 volumi), quella che avete in casa. Glicerina, o glicerolo. Se non l’avete in casa andate dal farmacista", dice Burioni.

"Ora prendete un recipiente pulito dove sia segnato il livello di un litro (una caraffa graduata di quelle che si usano in cucina va benissimo), e versateci 833 ml di alcol usando un recipiente graduato (non state preparando il carburante di un razzo interplanetario, quindi se sono 832 o 834 non accadrà niente di male). Poi, con una siringa, prendete 42 ml di acqua ossigenata e aggiungetela all’alcol e mescolate. Adesso arriva la parte più complicata: dovete aggiungere 15 ml di glicerina, che però è molto densa e quindi vi farà un poco arrabbiare, ma non perdetevi d’animo. A questo punto miscelate bene e aggiungete acqua che avete fatto bollire per fare arrivare al volume totale di un litro", aggiunge.

"Ecco, che avete un litro di disinfettante per le mani che potete usare per riempire le boccette vostre e quelle di tutti i vostri amici. Però, promettete di non rivenderlo, perché il fine di questa pagina è rendere la vita più facile a tutti", conclude.