Coronavirus, direttore hotel chiama carabinieri: "Basta giornalisti"

(Fotogramma)

Il direttore dell'hotel Mercure di via Mariano Stabile a Palermo, che ospita la comitiva di Bergamo in quarantena dopo il caso di una turista risultata positiva al coronavirus, ha chiamato i carabinieri per fare allontanare i giornalisti che da questa mattina stazionano all'ingresso. "Dovete andare via", ha gridato agli operatori tv riprendendoli nello stesso momento con il suo cellulare. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e la situazione è tornata alla normalità.

Intanto il gruppo di turisti in quarantena è l'unico rimasto in albergo. Tutti gli altri hanno lasciato la struttura, su invito dello stesso direttore dell'hotel.