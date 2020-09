Coronavirus, Sgarbi: "La gente pensa che siamo alla peste"

(Foto Fotogramma)

"Sono 4 giorni che intervengo o ascolto trasmissioni solo sul coronavirus. Poiché il popolo italiano ascolta la televisione e pensa che la verità venga da lì, pensa che siamo alla peste". Così Vittorio Sgarbi, ospite di 'diMartedì' su La7. "Voi dovreste ringraziare me - aggiunge poi - perché il mio scontro con Barbara D'Urso è l'unico argomento che non ha riguardato il virus. Occorre dire che l'ho fatto per sollevarvi".