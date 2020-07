Coronavirus, salgono a 66 i medici morti

(Foto Afp)

Si allunga il 'bollettino di guerra' dei medici caduti per Covid-19, in tutta Italia, che sale a ben 66 morti. Si registrano infatti altri 3 nuovi decessi nelle ultime ore, che vanno ad allungare l'elenco dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), pubblicato sul suo sito e listato a lutto. Gli ultimi camici bianchi deceduti sono: Gaetana Trimarchi, medico di medicina generale di Messina; Norman Jones, cardiologo, ex primario della cardiologia del Centro Trabattoni Ronzoni di Seregno (Como), e Roberto Mileti, ginecologo di Roma.

Sono invece 8956 gli operatori sanitari contagiati. "Cresce nella popolazione, la gratitudine verso i professionisti della salute, che stanno mettendo in gioco le loro stesse vite per salvare quelle degli altri, nell'impari lotta a mani nude contro il virus. Gratitudine che si esprime in maniera commovente, con applausi, flash mob, striscioni e anche con messaggi, lettere e poesie che ogni giorno arrivano alla Fnomceo", fa sapere la Federazione.