Fila davanti CasaPound per il pacco alimentare, dalle finestre suona l'Inno a Roma

Si è aperta con l'Inno a Roma che risuonava dalle finestre del palazzo occupato di via Napoleone III la distribuzione di aiuti che CasaPound questa mattina nella Capitale. Tante le persone, soprattutto anziani, che si sono presentate al portone della sede centrale del movimento per ritirare il pacco con i generi di prima necessità nella busta marchiata con la tartaruga frecciata e lo slogan "Prima gli italiani". Una fila lunga diverse decine di metri, con i volontari, pettorina rossa e mascherina tricolore, impegnati ad assicurare il rispetto di distanze e misure di sicurezza.

"Sono circa 500 - spiega CasaPound in una nota - le persone a cui questa mattina abbiamo consegnato un pacco di generi alimentari per oltre 5 tonnellate di aiuti, tra cui anche mascherine, guanti e disinfettanti. Anziani, padri separati e famiglie che hanno per primi accusato la crisi dell'emergenza coronavirus. In un momento come questo, con gli aiuti del governo che arrivano a fatica e che sono insufficienti ed in una città come Roma, dove la Raggi sta consegnando buste di spesa nei campi rom, abbiamo deciso di mettere in atto un gesto concreto verso le fasce più deboli di un popolo abbandonato. Più di 200 famiglie si sono presentate al portone del nostro palazzo, che è sempre a disposizione quando la città ha bisogno, mentre altre 300 in elenco riceveranno gli aiuti dai nostri militanti che continueranno la distribuzione per tutta la giornata e finché questa emergenza - conclude CasaPound - non sarà finita".