Insolita sindrome legata a Covid in Gb, il pediatra: "Monitoriamo bimbi"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Se in Gran Bretagna è arrivato un alert per i medici di medicina generale relativo a una misteriosa sindrome infiammatoria che sembra colpire i bambini e potrebbe essere correlata a Covid-19, "anche nel nostro Paese è attivo un monitoraggio di tutte le manifestazioni insolite a carico dei bambini: un gruppo di studio, ad esempio, sta conducendo un approfondimento su problematiche di tipo reumatologico, mentre altri stanno studiando manifestazioni dermatologiche a carico delle estremità. Al momento non c'è nulla di dimostrato, ma c'è la massima attenzione". Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) e componente del Comitato tecnico scientifico.

Finora si è detto che Covid-19 sembra colpire in modo meno aggressivo i bambini, "ma questo non vuol dire non monitorare attentamente le manifestazioni del virus nei piccoli pazienti. La Sip è molto attenta e invita a segnalare eventuali problematiche che potrebbero avere un collegamento con Covid-19", conclude Villani.