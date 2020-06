"Surreale". Claudia, studentessa del liceo Mamiani di Roma, descrive così la maturità ai tempi del coronavirus. La ragazza descrive l'esame sostenuto tra mascherina e distanziamento. "E' andata bene, molto più semplice di quanto mi aspettassi. Sono riuscita a parlare tranquillamente, ho fatto vedere il mio progetto. Non mi hanno mai messo in difficoltà. Ho dovuto mettere la mascherina quando sono entrata, ero ad una cattedra e tutti intorno a me. Ero senza mascherina quando dovevo parlare, la dovevo mettere quando mi avvicinavo ad un professore", racconta la studentessa. "Non tornavo a scuola da marzo, oggi l'ho rivista per la prima volta. E' stato un po' surreale", dice.