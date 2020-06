Banfi: "Nonni italiani patrimonio umanità, bonus baby sitter a tutti"

Fotogramma /Ipa

"Il voucher baby sitter anche ai nonni? Sono molto favorevole, meglio un bonus che un malus. Propongo di istituire i senior sitter". A parlare è il "nonno d'Italia", Lino Banfi, che all'AdnKronos commenta positivamente la notizia dell'estensione del bonus baby sitter anche ai nonni.

Il suo nonno Libero, il personaggio della serie tv "Un medico in famiglia" che ha interpretato per quasi venti anni, però il bonus non avrebbe potuto percepirlo in quanto familiare convivente. "Sarebbe più giusto allora estenderlo anche ai nonni conviventi - continua l'attore -. E' vero che i nonni che non vivono con le famiglie potrebbero avere maggiori spese da affrontare, però un minimo secondo me sarebbe giusto riconoscerlo anche agli altri. Non dico lo stesso importo, magari una parte: se il massimo è 1.200 euro, farei 300, per farli stare un po' più allegri in un momento come questo". "All'Unesco avrei proposto di far diventare i nonni italiani patrimonio dell'umanità. Lo dico a nome del mio movimento Nolinc, 'Nonni Liberi Incazzeti'. Dico che è il mio movimento perché per ora sono solo io, ma potenzialmente siamo in 12-13 milioni", ha concluso Banfi.