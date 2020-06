Coronavirus, salgono a 171 i medici morti in Italia

Fotogramma

E' salito a 171 il bilancio dei medici morti per coronavirus in Italia. Nell''elenco caduti' aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) - fermo da diversi giorni a quota 169 - sono stati inseriti i nomi di Paolo Paoluzi, gastroenterologo ed endoscopista, in pensione, e Fiorlorenzo Azzola, medico e direttore sanitario di Rsa.