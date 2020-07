Roma, un altro bus in fiamme

Un autobus è andato in fiamme in via della Sorbona all'altezza dello svincolo Torrenova del Gra di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento subito l'incendio evitando che il conducente e passeggeri rimanessero coinvolti. Come si apprende dai vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito, ma la vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme.