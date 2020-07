Coronavirus, Asl di Brindisi: "Positivo un turista lombardo"

(Fotogramma)

Sono buone le condizioni di salute del turista lombardo, risultato positivo al coronavirus, durante un controllo in ospedale a seguito di un malessere. L'uomo è ora ricoverato nel reparto di Malattie infettive del 'Perrino' di Brindisi, ma presto potrebbe essere disposto l'isolamento fiduciario nella sua abitazione con sorveglianza attiva a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl. Lo riferisce la stessa Asl. E' in corso la ricostruzione dei contatti come previsto dai protocolli. In queste ore è stato reso noto l’esito del tampone al quale è stata sottoposta la moglie: il risultato è negativo. "L'attività di esecuzione dei tamponi negli ospedali e sul territorio – assicura la Asl - prosegue con controlli costanti su personale sanitario, pazienti e persone che accedono al Pronto Soccorso. Per l'ingresso da alcune zone considerate a rischio viene attuato un sistema di monitoraggio quotidiano a cura di personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione". Per questo motivo coloro che fanno ingresso in Puglia da altre regioni italiane o da Stati esteri devono compilare un modulo di autosegnalazione: il modulo, se si è residenti in Puglia, va inviato al medico curante, altrimenti va indirizzato alla Asl della provincia pugliese in cui si soggiornerà.

Non c'è stato alcun decesso oggi in Puglia per il Covid-19. Il bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dal presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, registra anche un numero consistente di test, 2438, mentre ieri erano 2350. Nei tre giorni precedenti non si erano registrati nuovi contagi. Ieri invece era stato rilevato un decesso in provincia di Foggia, dopo sei giorni senza morti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 193.757 test. Sono 3.912 i pazienti guariti (+2 rispetto a ieri) e 78 i casi attualmente positivi (-1), dei quali 14 ricoverati (+ 2) e nessuno in terapia intensiva. I decessi in totale sono 546. Il totale dei casi positivi Covid dall'inizio dell'emergenza in Puglia è di 4.536 così suddivisi: 1.493 nella provincia di Bari; 382 nella provincia di Bat; 660 nella provincia di Brindisi; 1.169 nella provincia di Foggia; 522 nella provincia di Lecce; 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.