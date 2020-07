Senza cinture e con lo smartphone, prende 180 multe in 2 giorni

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Controlli della polizia stradale sulle strade di Anagni e Cassino: 180 contravvenzioni in due giorni per mancato uso delle cinture di sicurezza e uso del cellulare durante la guida. Lo rende noto un comunicato della Polstrada della sezione di Frosinone e del distaccamento di Sora. I controlli sono stati compiuti tra lunedì e martedì.

"L'emergenza legata al Covid - si legge nella nota - ha cambiato le nostre abitudini, così come sono cambiati i modi di spostarsi delle persone. Molti cittadini, che prima utilizzavano i mezzi pubblici, ora per recarsi a lavoro usano i propri mezzi. Anche gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura, non più dei veri e propri esodi, avvengono per lo più in giornata".

"Il dato (delle 180 contravvenzioni, ndr) è allarmante e per questo la Polizia di Stato invita tutti i cittadini a riflettere rispetto a quanto sia pericoloso per se stessi e per gli altri distrarsi durante la guida e non utilizzare i sistemi di sicurezza, tra le prime cause di incidenti stradali", conclude la nota.