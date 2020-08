Emanuele Filiberto: "Giornata importante per Genova"

Fotogramma

"Genova celebra, nel ricordo di tante vittime innocenti, una giornata importante per la sua ripresa e quella del Paese. Ma il ponte San Giorgio, giusto orgoglio di imprese donne e uomini del mondo italiano del lavoro, è oggi un'eccezione per la tempistica della tartaruga pubblica italiana. Mentre dovrebbe rappresentare la regola di un agire amministrativo efficace". Così in una nota Emanuele Filiberto di Savoia sull’inaugurazione del Ponte San Giorgio.

"La sfida della nuova politica - prosegue - è in definitiva questa: fare dell'emergenza una prassi e un comportamento quotidiani. Capire che la competizione internazionale si fonda sulla velocità come unica prova di buongoverno è l'insegnamento che il mondo della politica non ha ancora appreso. E resta la vera riforma - ancora disattesa tra chiacchiere e promesse non mantenute - che deve essere fatta e subito e che sola può consentire all'Italia di tornare a crescere", conclude.