Coronavirus, in Lombardia un morto e 94 nuovi casi

Sono 94 i nuovi casi di contagi da coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, di cui 10 classificati come ‘debolmente positivi’ e 3 emersi a seguito di test sierologico. Lo riferiscono i dati odierni diffusi dalla Regione. Da ieri, 14 agosto, si è verificato anche un nuovo decesso, che porta il totale delle vittime lombarde del Covid-19 a 16.837.

Diminuiscono i pazienti Covid ricoverati non in terapia intensiva: secondo i dati odierni di Regione Lombardia sono 149, 4 in meno rispetto a ieri. Stabili invece le terapie intensive, dove i letti occupati restano 12.

Aumentano intanto i guariti e i dimessi: in totale sono 75.125 (+113 nelle ultime 24 ore), di cui 1.338 dimessi e 73.787 guariti. Da ieri sono stati effettuati 7.028 nuovi tamponi, 1.408.872 dall’inizio della pandemia.

E' ancora Milano la provincia lombarda dove si registra il maggior numero di nuovi contagi da coronavirus emersi nelle ultime 24 ore: i nuovi casi sono 34, di cui 16 a Milano città. Segue Brescia, con 19 nuovi contagiati da ieri, secondo i dati ufficiali della Regione. In provincia di Bergamo i nuovi casi sono 5, a Cremona 3, a Lecco 1, a Mantova 10, in provincia di Monza e Brianza 2, a Pavia 6, a Sondrio 2 e a Varese 7. Nessun contagio è stato registrato invece nelle ultime 24 ore nelle province di Como e Lodi.