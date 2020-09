Covid Campania, 102 nuovi casi: la metà da estero e Sardegna

Foto AFP

Sono 102 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 5.837 tamponi. Dei 102 nuovi casi, 51 sono relativi a viaggiatori rientrati in regione da Paesi esteri (32) e dalla Sardegna (19). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 7.168, mentre sono 425.098 i tamponi complessivamente analizzati.

L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che c'è un nuovo decesso: il totale dei deceduti in Campania dall'inizio dell'emergenza è 446. Sono 18 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4.430, di cui 4.425 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.